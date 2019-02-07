Гоночный Ferrari 1987 года ушел с молотка за 4,3 млн евро

Редкий спортивный суперкар Ferrari F40 LM 1987 года продан на аукционе Sotheby’s в Париже за 4,3 миллиона евро, передает РИА Новости.
Торги состоялись в среду в рамках ежегодного Салона ретроавтомобилей. На аукцион были выставлены около 90 лотов. В их числе люксовые автомобили разных лет от легендарных Ferrari, Porsche, BMW и Bugatti.
Проданный за рекордную сумму гоночный синий Ferrari является одним из 19 автомобилей, сконструированных компанией Michelotto.
Суперкар два раза участвовал в знаменитой гонке "24 часа Ле-Мана" в 1995 и 1996 годах, является победителем гонки Anderstorp 4 Hours 1995 года. Еще на его счету участие в Global GT Series.
Среди самых дорогих лотов, проданных в среду, были Ferrari 275 Gtb/6 C 1966 года выпуска, стоимость которого составила 2,85 миллионов евро, и Porsche 550 RS Spyder за 2,7 миллиона евро.
Коллекционеры проявили интерес и к менее дорогим машинам. В 18 тысяч евро обошелся покупателю Citroеn 2CV 1957 года, Fiat 520 Cabriolet, выпущенный в 1927 году, был куплен за 20,5 тысяч евро.
Выпущенный в 1900 году автомобиль Panhard et Levassor был продан за 170 тысяч евро.
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