Вышел тизер фильма "Веном" с Томом Харди в главной роли

Фото: кадр из тизера к фильма "Веном", режиссер Рубен Флейшер

Вышел тизер супергеройского фильма "Веном" с Томом Харди в главной роли.

Как сообщает "Газета.ру", дублированное видео было опубликовано на странице Sony Pictures Ru на сайте YouTube.

Картина основана на комиксах издательства Marvel Comics о журналисте Эдди Броке, в тело которого вселяется симбиот –

разумное существо инопланетного происхождения, которое постоянно меняет тела. Веном – один из самых популярных и известных комикс-суперзлодеев.

Кроме Тома Харди, в фильме также снялись Мишель Уильямс, Дженни Слейт, Риз Ахмед. В кинопрокат картина выйдет 4 октября 2018 года.