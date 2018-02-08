08 февраля 2018, 19:54Культура
Вышел тизер фильма "Веном" с Томом Харди в главной роли
Фото: кадр из тизера к фильма "Веном", режиссер Рубен Флейшер
Вышел тизер супергеройского фильма "Веном" с Томом Харди в главной роли.
Как сообщает "Газета.ру", дублированное видео было опубликовано на странице Sony Pictures Ru на сайте YouTube.
Картина основана на комиксах издательства Marvel Comics о журналисте Эдди Броке, в тело которого вселяется симбиот –
разумное существо инопланетного происхождения, которое постоянно меняет тела. Веном – один из самых популярных и известных комикс-суперзлодеев.
Кроме Тома Харди, в фильме также снялись Мишель Уильямс, Дженни Слейт, Риз Ахмед. В кинопрокат картина выйдет 4 октября 2018 года.