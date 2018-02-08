Памятник Евгению Примакову установят напротив здания МИД

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В центре Москвы появится памятник государственному и общественному деятелю Евгению Примакову. Его установят в сквере на Смоленской-Сенной площади напротив здания российского МИД.

Решение об установке монумента приняли на заседании комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме, передает Интерфакс.

Автором памятника стал скульптор Георгий Франгулян, другой знаменитой работой которого стал мемориал жертвам репрессий "Стена скорби" на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.

"Это дар городу Москве, Москва получает в подарок произведение всем известного вам автора", – подчеркнул председатель комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский.

По предварительной информации, работы по установке памятника будет финансировать благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт".

Ранее сообщалось, что в центре столицы также планируют установить памятник московским строителям. В "Фонде ветеранов строителей Москвы" предложили поставить монумент на пересечении Большой Никитской улицы и Газетного переулка.