Сцена на воде откроется в июне на Садовом пруду ВДНХ

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Сцена на воде на Садовом пруду парка "Останкино" заработает вновь в июне этого года.
Как рассказала представитель дирекции ВДНХ Юлия Давыдова, на ней будут проводить концерты, которые имели успех в прошлом году, сообщает Агентство "Москва".
В 2017 году на сцене также показывали театральные постановки. Между зрительным залом и сценой был обеспечен проезд для лодок. Зал вмещал 747 человек, в зоне сбора зрителей были организованы точки общепита и туалеты.
В июле Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко представил на сцене фрагменты знаменитых опер. Артисты выступал в костюмах, а вместо декораций использовались тематические световые решения.
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