Раздел с арендой городских пространств появился в сервисе "Вместе с культурой"

Фото: портал мэра и правительства Москвы /Юлия Иванко

Раздел "Журнал аренды городских пространств" появился на сервисе "Вместе с культурой", который доступен на портал мэра и правительства Москвы. Об этом рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий города Москвы.

Уточняется, что, помимо статей и новостей, там есть подборки имущества, которое можно взять в аренду. При поиске можно использовать различные фильтры и подобрать недвижимость для бизнеса, мастер-классов и других мероприятий.

Сервисом могут пользоваться жители Москвы, а также фирмы и индивидуальные бизнесмены, которые зарегистрированы на портале. В каждом подразделе подборок находится 25 площадок. Это и варианты спортзалов, и пространства для семинаров или концертов, а также многое другое.

В настоящее время в каталоге "Вместе с культурой" есть более 1 300 разных площадок в столичных культурных организациях. Для удобства пользователей также создана карта с доступными локациями. Взять в аренду можно даже помещения музея.

"Свои услуги предлагают, к примеру, Государственный музей А. С. Пушкина, Музей космонавтики, музей-заповедник "Царицыно", Дарвиновский музей и Московский зоопарк", – сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На конкретной странице помещений можно увидеть цену аренды, факты о наличии парковочных мест, аппаратов с едой и напитками, Wi-Fi и другие параметры. Для бронирования помещений нужно подать онлайн-заявку. После 4 дней система создаст договор о краткосрочной аренде, уточнили в пресс-службе.

С начала года сервисом воспользовались уже больше 12 тысячи раз. Популярнее всего оказались библиотеки, в частности – библиотека-читальня имени Тургенева.

Ранее стало известно, что власти Москвы без проведения торгов выделили инвестору землю для строительства многофункционального центра в Ново-Переделкине. Он появится недалеко от станции метрополитена "Боровское шоссе". Площадь объекта составит 12,9 тысячи квадратных метров, в проект вложат почти 1,1 миллиарда рублей.

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