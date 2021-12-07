Москва онлайн: Леонид Ярмольник расскажет о работе с известными режиссерами

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

8 декабря в Доме-музее Станиславского состоится творческая встреча с актером театра и кино Леонидом Ярмольником. Зрители Москвы онлайн смогут увидеть прямую трансляцию.

Артист широко известен благодаря фильмам "Трудно быть Богом", "Тот самый Мюнхгаузен", "Ищите женщину", "Человек с бульвара Капуцинов".

В ходе встречи Леонид Ярмольник расскажет о своем творческом пути и работе с известными режиссерами.

Мероприятие пройдет в рамках V фестиваля "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры".

Встречу можно посетить лично, для этого потребуется пройти регистрацию на официальном сайте.

Смотрите трансляцию 8 декабря в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.