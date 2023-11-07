Москва онлайн покажет встречу с Леонидом Ярмольником



8 ноября состоится встреча с народным артистом России Леонидом Ярмольником в рамках проекта "Мастерская", который проходит на VII фестивале "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры". Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Леонид Ярмольник расскажет о советском и российском театральном режиссере, актере и педагоге Юрии Любимове.

Юрий Любимов был не только народным артистом России, обладателем всевозможных престижных премий, но и реформатором российского театра. Именно он возглавлял один из самых новаторских театров столицы – Московский театр на Таганке.

Смотрите прямую трансляцию 8 ноября в 17:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.