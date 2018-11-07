Фильму "Хантер Киллер" выдали прокатное удостоверение в России

Фото: кадр из фильма "Хантер Киллер", режиссер Донован Марш

Американский боевик "Хантер Киллер" получил прокатное удостоверение и выйдет на экраны в российских кинотеатрах с 8 ноября, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе дистрибьютора – компании Megogo Distribution.

В компании отметили, что из-за сложностей с получением прокатного удостоверения была потеряна целая неделя проката фильма в то время, когда не было предложения подобного жанра для зрителей.

850 кинотеатрам пришлось экстренно менять расписание, а дистрибьютору – оперативно отменять оставшуюся рекламную кампанию фильма, чтобы не дезинформировать зрителя.

Прокат "Хантер Киллер" в РФ должен был стартовать 1 ноября, но компания-прокатчик вовремя не предоставила качественную копию картины в Госфильмофонд.

Накануне гендиректор фонда Вячеслав Тельнов заявил, что претензий к фильму нет и с копией картины все в порядке.

Боевик "Хантер Киллер" режиссера Донована Марша рассказывает, как экипаж американской подводной лодки спасает захваченного мятежниками российского президента.

Роли в картине исполнили Джерард Батлер, Гари Олдман и Линда Карделлини. Помимо голливудских актеров задействованы и российские артисты Михаил Горевой, Юрий Колокольников, Александр Дьяченко и Игорь Жижикин.