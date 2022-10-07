Москва онлайн: Сабина Чагина проведет экскурсию по маркету современного искусства WIN-WIN

Фото: пресс-служба маркета WIN-WIN

8 октября зрители Москвы онлайн смогут увидеть экскурсию по осеннему маркету WIN-WIN, где художники, галереи, творческие объединения и мастерские представят живопись, графику, скульптуры и другие форматы современного искусства.

Мероприятие пройдет в Центре современного искусства "Винзавод". Наш корреспондент Анна Луговская пообщается с арт-директором культурной площадки Сабиной Чагиной. Она расскажет, как художник может принять участие в маркете и почему это мероприятие стоит посетить обывателю. Также корреспондент побеседует с художниками, представившими свои работы на WIN-WIN.

На осенний маркет поступило более 500 заявок, из которых эксперты отобрали более 100 участников.

Свои работы покажут художники Мария Ефременко, Леша Мелки, Анна КАСС, Алексей Кокорин, Владимир Абих, Иван Симонов, Александра Weld Queen и другие.

В числе галерей, которые примут участие, VisualGap gallery, a-s-t-r-a Gallery,TEXTURA gallery.

Творческие объединения, выставляющиеся в этом году, – "Независимая арт группа CM21/22", "Это не здесь", "Самоорганизация BOLOTO", "Фантазеры", SREDA и другие.

Смотрите прямую трансляцию 8 октября в 16:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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