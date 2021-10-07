Группа Dabro презентует в Москве альбом "Юность"

Фото: пресс-служба группы Dabro

Группа Dabro 16 октября презентует в Москве свой альбом "Юность". Концерт пройдет вместе с live-бэндом на сцене "Известия Hall".

Кроме песен из альбома "Юность", музыканты исполнят такие хиты, как "На часах ноль-ноль", "Мой путь", "Поцелуй" и "Мне глаза ее нравятся". Начало концерта в 20:00. Билеты уже в продаже.

Участниками и продюсерами группы Dabro являются братья Иван и Михаил Засидкевичи. Их песня "Юность" попала в топ-10 треков года на таких популярных ресурсах, как "Яндекс Музыка", Shazam, "ВКонтакте" и Boom. Клип группы на свой хит набрал более 170 миллионов просмотров и вошел в топ-100 мирового YouTube.