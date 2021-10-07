Дэниел Крейг получил именную звезду на голливудской "Аллее славы"

16:09
Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Актер Дэниел Крэйг удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде. Об этом сообщается на сайте Hollywood Walk of Fame.
"Я не думал, что когда-либо скажу это, но это абсолютная честь для меня, что по мне будут ходить в Голливуде", – пошутил Крэйг во время церемонии.
На "Аллее славы" звезда Крэйга стала 2 704-й. Церемония прошла за несколько дней до официального выхода в американский прокат нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", в котором Крэйг исполнил главную роль.
Изначально премьера новой части бондианы была запланирована на весну 2020 года, однако дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. После этого релиз картины сдвигали еще трижды. В результате в мировой прокат лента вышла 28 сентября. В России премьера "Не время умирать" состоялась 7 октября.
В новой части Бонд оставляет оперативную службу, наслаждаясь спокойной жизнью на Ямайке. Однако все меняется после того, как на остров приезжает давний друг агента и просит о помощи.
Помимо Крэйга, в 25-й серии бондианы снялись американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Режиссером картины стал Кэри Фукунага.
В августе 2021 года Крэйг возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. Издание Variety сообщило, что за съемки в серии фильмов "Достать ножи" британец заработал 100 миллионов долларов.
The City: "Не время умирать"
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