Дэниел Крейг получил именную звезду на голливудской "Аллее славы"

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Актер Дэниел Крэйг удостоился именной звезды на "Аллее славы" в Голливуде. Об этом сообщается на сайте Hollywood Walk of Fame.

"Я не думал, что когда-либо скажу это, но это абсолютная честь для меня, что по мне будут ходить в Голливуде", – пошутил Крэйг во время церемонии.

На "Аллее славы" звезда Крэйга стала 2 704-й. Церемония прошла за несколько дней до официального выхода в американский прокат нового фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", в котором Крэйг исполнил главную роль.

Изначально премьера новой части бондианы была запланирована на весну 2020 года, однако дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. После этого релиз картины сдвигали еще трижды. В результате в мировой прокат лента вышла 28 сентября. В России премьера "Не время умирать" состоялась 7 октября.

В новой части Бонд оставляет оперативную службу, наслаждаясь спокойной жизнью на Ямайке. Однако все меняется после того, как на остров приезжает давний друг агента и просит о помощи.

Помимо Крэйга, в 25-й серии бондианы снялись американский актер Рами Малек, французская актриса Леа Сейду, а также британцы Рэйф Файнс и Бен Уишоу. Режиссером картины стал Кэри Фукунага.

В августе 2021 года Крэйг возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. Издание Variety сообщило, что за съемки в серии фильмов "Достать ножи" британец заработал 100 миллионов долларов.