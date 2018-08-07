Премьера фильма "Город лжи" с Джонни Деппом отменена

Фото: кадр из трейлера фильма "Город лжи", режиссер Брэд Фурман

Премьеру фильма "Город лжи" с участием американского актера Джонни Деппа отменили. Фильм должен был выйти на экраны 7 сентября. Как сообщает "Газета.ру", показ перенесли на неопределенный срок.

Картина посвящена расследованию полицейскими убийств рэперов Тупака Шакура и Бигги Смоллза. Сценарий написан по книге "Лабиринт", автором которой стал экс-детектив полиции Рассел Пул. В фильме Депп сыграл детектива, который в течение нескольких лет расследует так и не раскрытое убийство 1997 года.

Ранее член съемочной группы фильма обвинил Деппа в избиении и подал в суд. Кроме того, у актера возник финансовый конфликт с менеджером, который решили в досудебном порядке.