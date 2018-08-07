Умер сессионный участник группы "Кино" Андрей Крисанов

Художник и музыкант, сессионный участник группы "Кино" в 1980-х годах Андрей Крисанов скончался на 53-м году жизни. Об этом в Facebook рассказал также работавший с "Кино" музыкант Алексей Вишня.

По словам Вишни, Крисанов был автором обложки альбома "Группа крови", который был выпущен в 1988 году.

"Я просил его об интервью этой зимой – он уже не хотел ни о чем говорить. Покойся с миром, Андрюх", – написал Вишня.



Причина смерти музыканта и художника не сообщается.

Помимо работы с "Кино", Крисанов снялся в ряде культовых фильмов, среди которых "Рок", "Асса" и "Последний герой".

Генеральный продюсер "Кинопроб" Юрий Донцов ранее рассказал о том, почему вернулся знаменитый фестиваль и зачем музыканты снова исполняют песни Виктора Цоя.