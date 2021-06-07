С 18 июня в Москве начнет работать иммерсивный "Танго театр"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 18 июня и до конца августа москвичи и гости столицы смогут посетить иммерсивный "Танго театр", где зрителям покажут спектакль "Биение. Сердце. Биение". Постановка совместила в себе танцевальное шоу и вокальные номера в сопровождении живого танго-оркестра.

Благодаря декорациям гости смогут перенестись, не уезжая из города, в один из самых аутентичных городов Южной Америки – Буэнос-Айрес. Чтобы полностью погрузить зрителей в атмосферу настоящей аргентинской милонги, внутри и вокруг одного из московских театров были сделаны декорации, в точности воссоздающие Сан-Тельмо – знаменитый танго-район Буэнос-Айреса. Перенестись в Южную Америку поможет и летнее кафе с аутентичными закусками. Оно расположено прямо внутри зрительного зала. Кроме того, посетителей после спектакля ждут уроки танго от профессиональных преподавателей.

Над постановкой работал известный режиссер театра, кино и телевидения, сценарист и продюсер, лауреат премии ТЭФИ Феликс Михайлов. В спектакле задействованы лучшие танцоры танго: чемпионы мира, России и Европы, призеры международных соревнований, участники мировых чемпионатов, звезды популярного проекта "Танцы на ТНТ".

Продюсеры проекта – Влад Давыдов (опера-променад "Пиковая дама") и Григорий Костюк (театр "Золотое кольцо"). Художник-постановщик – Руслан Мартынов (иммерсивное шоу "Вернувшиеся").



Всем поклонникам современного театра, любителям танцев и тем, кто ищет новый качественный культурный досуг в Москве, рекомендовано к посещению. Ближайшие показы состоятся 18, 19, 24, 25 и 26 июня. Приобрести билеты можно на сайте.