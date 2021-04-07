Москва онлайн покажет открытие кинотеатра "Художественный"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

8 апреля Москва онлайн покажет закрытый прием в честь открытия кинотеатра "Художественный". Корреспондент пообщается с именитыми гостями и расскажет о реставрации здания.

Для посетителей легендарный кинотеатр распахнет свои двери 9 апреля.

"Художественный" открыл предприниматель Альберт Брокш в 1909 году. 11 ноября того же года 400 человек увидели премьеру французской драмы "Жоржетта".

Впервые зрителям предложили воспринимать кино как искусство и смотреть произведения режиссеров в специально оборудованном роскошном зале. До открытия "Художественного" фильмы показывали где придется, мест на всех гостей не хватало, посетителям часто приходилось стоять.

Смотрите прямую трансляцию 8 апреля в 19:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.