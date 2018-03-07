Города Золотого кольца сами решат, кого еще включить в маршрут

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Города Золотого кольца России смогут сами решать, кого еще включать в популярный туристский маршрут. Об этом рассказал глава минкультуры России Владимир Мединский.

Он добавил, что состав Золотого кольца будет расширяться, при этом не желательно, чтобы проект развивался "количественными темпами в ущерб качеству", передает РИА Новости.

Подразделение городов Союза Золотого кольца уже появилось в неформальной столице – Ярославле.

"Мы откроем такой же представительский офис в Москве, чтобы все турагентства шли туда. Затем непосредственное решение о принятии в состав Золотого кольца новых членов – одного члена в год – будет приниматься не чиновниками, а в первую очередь участниками своего Союза городов Золотого кольца", – сказал Мединский.

Он выразил надежду, что ожидаемый рост внутреннего туризма позволит постепенно расширять маршрут, чтобы как можно больше россиян смогли полюбоваться красотами страны.

Ранее глава Ростуризма Олег Сафонов рассказал, что Золотое кольцо России остается одним из самых востребованных среди иностранных туристов направлением.