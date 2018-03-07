Валерий Гаркалин остается в больнице в состоянии средней степени тяжести

Фото: ТАСС/Роман Вуколов

Актер Валерий Гаркалин остается в НИИ имени Склифосовского в состоянии средней степени тяжести.

"Состояние по-прежнему средней тяжести, он в отделении эндотоксикозов сейчас лежит, в палате", – сообщили Агентству "Москва" в справочной службе больницы.

Ранее СМИ узнали, что Гаркалина перевели из реанимации в обычную палату. Актера,

который почувствовал себя плохо во время гастролей антрепризного спектакля "Страсть Аполлона", госпитализировали 16 февраля. Дочь Валерия Гаркалина Ника рас

сказала, что у отца воспаление легких, однако, его жизнь находится вне опасности. По ее словам, актер долго переносил простуду на ногах.

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