Умерла актриса сериала "Мухтар. Новый след" Елена Сафронова

Фото: https://teatr-bobr.by/

Артистка театра и кино Елена Сафронова умерла на 72-м году жизни. Об этом заявили на сайте Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича.

В сообщении не уточнили причину смерти актрисы, однако уведомили, что прощание с ней состоится 8 февраля в фойе театра.

В театре также выразили соболезнования родственникам Сафроновой, назвав актрису мастером сцены и профессионалом своего дела.

"За 43 года службы в театре Елена Ивановна создала незабываемые яркие образы, практически до последнего дня находясь на сцене", – сказано в сообщении.

Сафронова родилась в 1952 году в Киеве. Она проходила обучение в Киевском институте театрального искусства имени Карпенко-Карого, а после проработала в театрах в Дрогобыче, Севастополе, Калининграде. С 1981 года перешла на службу в театр в Бобруйске.

Актриса впервые появилась на экранах в 2011 году. Она снималась в сериалах и фильмах "Семейный детектив", "Охота на гауляйтера", "Мухтар. Новый след".

