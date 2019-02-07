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13:17

Госдума усовершенствовала охрану музеев-заповедников

культура политика

13:17

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект об обеспечении охраны историко-культурных музеев-заповедников, включенных в перечень объектов исторического и культурного наследия федерального значения. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня они имеют двойственный правовой статус – объектов культурного наследия и музейных учреждений. Это ведет к путанице при их учете в едином госреестре объектов культурного наследия, а значит, и в вопросе их госохраны.

В связи с этим в закон "Об объектах культурного наследия" вносятся поправки. Они предполагают, что госохране подлежат находящиеся в границах историко-культурных музеев-заповедников и музейных комплексов объекты культурного наследия – ансамбли или достопримечательные места.

В Мосгорнаследии в декабре отметили, что с начала 2018 года порядка 500 волонтеров привлекалось к сохранению и популяризации объектов культурного наследия в столице. Для волонтеров организовали программу образовательных мероприятий, им также подготовили практическую часть с привлечением профессионалов.

культура политика

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