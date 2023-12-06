Бурятский театр оперы и балета покажет спектакли в Москве

Фото: minkultrb.ru

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Москвичей приглашают посетить спектакли Бурятского театра оперы и балета, которые с 11 по 13 декабря покажут в столице.

Гастроли организованы в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия и фестиваля "Видеть музыку".

Так, первое представление – балет "Земля веры – Баргуджин Тукум" – состоится 11 декабря в 19:00 в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. Билеты уже можно приобрести на официальном сайте театра.

"В национальном балете "Земля веры – Баргуджин Тукум‎" в постановке известного современного хореографа Никиты Дмитриевского мир шаманизма встречается с миром буддизма. Балет был создан в рамках подготовки и празднования 100-летия Республики Бурятия при поддержке Минкульта России, а также Ассоциации музыкальных театров, правительства и главы министерства культуры Бурятии", – рассказала глава Минкультуры Бурятии Соелма Дагаева.

Дагаева отметила, что премьера балета состоялась в мае этого года и постановка имела успех, в том числе среди молодежи. Сюжет основан на мифологии и повествует о душах влюбленных Тумэн и Асуйхан, которые в каждой новой жизни вновь встречают друг друга.

Автором либретто выступил драматург Геннадий Башкуев, композитором – Анастасия Дружинина, а художником по костюмам – Татьяна Тышкенова.

12 и 13 декабря в 19:00 на Новой сцене Большого театра артисты из Бурятии покажут спектакль Владимира Рылова по опере Вано Мурадели "Великая дружба". Впервые его показали в Улан-Удэ в начале прошедшей осени. Билеты доступны на сайте театра.

Народный артист Бурятии, маэстро Рылов считает, что спектакль поможет возродить одну из самых знаковых опер. Он выразил надежду на то, что представление вдохновит другие творческие коллективы на собственную постановку.

"Действие происходит на Кавказе в первые годы советской власти. В центре сюжета – любовь джигита Муртаза и терской казачки Галины. <...> Чувства героев, колорит многонационального Кавказа, значимость исторических событий – все это запечатлено в музыке", – отметил маэстро.

Над спектаклем трудились:

режиссер-постановщик, заслуженный деятель искусств России Вячеслав Добровольский;

балетмейстер Александр Курбатов;

художник-постановщик, художник по костюмам Наталья Хохлова;

художник по свету, лауреат Российской национальной театральной премии "Золотая маска" Ильдар Бедердинов.

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