Федор Конюхов рассказал о съемках фильма "Повелитель ветра"

Фото: пресс-служба телеканала Москва 24

Сценарий фильма "Повелитель ветра" с Федором Бондарчуком, вышедшего на российские экраны 5 октября, изначально был написан для другого артиста. Об этом в интервью телеканалу Москва 24 рассказал легендарный путешественник Федор Конюхов, о котором снята картина.

Он обратил внимание, что, помимо полета на воздушном шаре, в его активе значатся 27 мировых рекордов и более 50 экспедиций. Однако режиссеры Федор Бондарчук и Игорь Волошин решили снять фильм именно об истории этого путешествия.

"Я тоже задумываюсь: а разве снять не могли бы Северный полюс, Южный полюс, Эверест, плавание на лодке, пересечение на верблюдах пустыни? Я бы так выбирал – может, и какую-то другую (экспедицию. – Прим. ред.), но они эту захотели, это им легло, это их захватило и тронуло. Как я могу навязывать?" – сказал Конюхов.

Помимо этого, в интервью телеканалу Конюхов рассказал, почему бояться новых путешествий после многочисленных странствий "вполне нормально", назвал имя советского путешественника, ставшего для него кумиром, и поделился, какие картины он пишет в своей мастерской в свободное от изучения мира время.

Что именно помогло сценаристам фильма "Повелитель ветра" создать правдоподобный образ героя? И какую цель преследует знаменитый путешественник в своих экспедициях?

Об этом и другом – в эксклюзивном интервью Федора Конюхова в пятницу, 6 октября, в 17:10 на телеканале Москва 24.

26 октября в кинотеатре "Октябрь" состоялся закрытый показ кинопремьеры. Картина рассказывает о Конюхове, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин. Роли в фильме исполнили Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук и другие.



"Сити": фильм "Повелитель ветра" вышел в российских кинотеатрах