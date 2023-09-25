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25 сентября, 14:08

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Москва онлайн покажет вечер по случаю премьеры фильма Игоря Волошина "Повелитель ветра"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

26 сентября в киноцентре "Октябрь" состоится закрытый показ фильма Игоря Волошина "Повелитель ветра". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщаются с создателями фильма.

В картине рассказывается о знаменитом российском путешественнике Федоре Конюхове, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин. На этот раз он отправляется в кругосветное путешествие на воздушном шаре.

Роли в фильме исполнили Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук и другие.

Смотрите прямую трансляцию 26 сентября в 19:20 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

культураМосква онлайн
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