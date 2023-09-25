25 сентября, 14:08События
Москва онлайн покажет вечер по случаю премьеры фильма Игоря Волошина "Повелитель ветра"
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
26 сентября в киноцентре "Октябрь" состоится закрытый показ фильма Игоря Волошина "Повелитель ветра". Ведущий Москвы 24 Давид Виннер и корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская пообщаются с создателями фильма.
В картине рассказывается о знаменитом российском путешественнике Федоре Конюхове, за плечами которого покорение земных полюсов, океанов и высочайших вершин. На этот раз он отправляется в кругосветное путешествие на воздушном шаре.
Роли в фильме исполнили Федор Бондарчук, Анна Михалкова, Евгений Ткачук и другие.
Смотрите прямую трансляцию 26 сентября в 19:20 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.