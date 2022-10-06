Осенний маркет WIN-WIN пройдет на "Винзаводе" 8 и 9 октября

Фото: пресс-служба АКИ

8 и 9 октября больше 100 участников представят свои работы на осеннем маркете WIN-WIN в Центре современного искусства "Винзавод".

Благодаря секции Created in Moscow маркет значительно увеличит количество представленных художников. Проект поддерживает Агентство креативных индустрий.

"Поддержка художников как предпринимателей в креативных индустриях – одно из главных направлений деятельности нашего агентства. На таких маркетах, как WIN-WIN, или ярмарках современного искусства blazar и Cosmoscow мы способствуем тому, чтобы галереи и независимые художники могли знакомить москвичей и гостей города со своими работами, находить своего покупателя и развиваться как предприниматели. В этом сезоне благодаря нашей поддержке 30 независимых столичных художников примут участие в маркете под брендом Created in Moscow", – рассказала руководитель Агентства креативных индустрий Гюльнара Агамова.

На маркете можно будет купить произведения художников, которые занимаются живописью, графикой, скульптурой и другими формами современного искусства: от керамики до концептуального искусства, от линогравюры до фотографии.

Для художников это уникальная возможность понять, кто их целевая аудитория и какова реальная цена их работ. Всего в этом году поступило рекордное количество заявок – около 500, из которых эксперты отобрали более 100 участников. На мероприятии можно будет увидеть работы из галерей VisualGap gallery, a-s-t-r-a Gallery, TEXTURA gallery.

WIN-WIN пройдет в трех пространствах: "Цех Белого", "Цех Красного" и "Винтажный зал". Среди участников представлены как уже известные профессиональному арт-сообществу художники, так и новые имена, отобранные группой экспертов.

Вход на маркет бесплатный. Также бесплатны мастер-классы для самых юных посетителей: они смогут пообщаться с признанными лидерами московской культурной сцены и нащупать собственную художественную индивидуальность.

WIN-WIN – совместная инициатива Центра современного искусства "Винзавод" и издательства "Формат Один". Проект направлен на поддержку арт-индустрии: он позволяет современным независимым художникам и творческим объединениям представить свои работы наравне с галереями и издательствами, а гостям – лично познакомиться с авторами и поддержать их. Осенний маркет входит в Программу дополнительных мер поддержки художественного сообщества от "Винзавода", запущенную в феврале 2022 года.

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