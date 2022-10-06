Певец и актер Джаред Лето сыграет дизайнера Карла Лагерфельда

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Американский рок-музыкант, актер, обладатель премии "Оскар" Джаред Лето сыграет немецкого модельера Карла Лагерфельда в предстоящем фильме. Об этом сообщает издание "Газета.ру".

Картина расскажет об основных моментах жизни дизайнера, дата старта съемок еще не назначена. Помимо этого, Лето выступит в качестве продюсера фильма. Кресла исполнительных продюсеров картины займут Пьер Паоло Риги, Каролин Лебар и Себастьен Жондо.

Лето поделился, что Лагерфельд всегда вдохновлял его. Актер считает, что дизайнер был эрудитом, художником, новатором, лидером и добрым человеком.

"Когда мы собрались вместе с командой Карла Лагерфельда, мы сразу же поделились творческим видением создания уважительной оды Карлу", – поделился Лето.

Кутюрье Карл Лагерфельд умер 19 февраля 2019 года, ему было 85 лет. По данным французских СМИ, дизайнера накануне экстренно госпитализировали в американский госпиталь в Париже, там же он скончался. Причиной смерти Лагерфельда стал рак поджелудочной железы.

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