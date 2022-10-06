Режиссер Учитель вышел из Российского оскаровского комитета

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Режиссер Алексей Учитель вышел из Российского оскаровского комитета. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Учителя, президиум Киноакадемии так и не откликнулся на просьбу собраться для выработки общей позиции и не объяснил свое решение.

Режиссер добавил, что уже сообщил о своем решении коллегам по организации.

Ранее председатель Российского оскаровского комитета, народный артист РФ Павел Чухрай покинул свой пост. Он обратился с письмом к членам Российского оскаровского комитета и заявил, что "руководство Академии в одностороннем порядке приняло решение не выдвигать российский фильм на номинацию премии "Оскар". Данное решение Чухрай назвал неправомерным.



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