"Сатирикон" может вернуться в здание на Шереметьевской осенью 2019 года

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Театр "Сатирикон" может вернуться в свое здание на улице Шереметьевская в сентябре 2019 года. Об этом сообщил художественный руководитель театра Константин Райкин.

"Планируем в сентябре 2019 года вернуться в театр после реконструкции", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Райкин также добавил, что у него намечена встреча с министром культуры РФ Владимиром Мединским, на которой они обсудят организационные и финансово-организационные вопросы.