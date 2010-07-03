XXII фестиваль "Джаз в саду "Эрмитаж" соберет в Москве звезд из Европы, России и США

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Фото: предоставлено организаторами
17 и 18 августа состоится одно из главных событий лета для всех поклонников интеллектуальной музыки – XXII Московский Международный фестиваль "Джаз в саду "Эрмитаж". На открытой площадке выступят звезды отечественного и зарубежного джаза, в том числе приглашенные музыканты из Европы и США. Гостей ждут танцевальные и творческие мастер-классы, игровая зона для детей и гастрономическая программа.
В этом году перед поклонниками джаза свое мастерство продемонстрируют саксофонист-виртуоз Роберт Анчиполовский (Израиль) с программой "Вспоминая Кэннонболла Эддерли", звездный ансамбль Marina & the Kats (Австрия), известный тенор-саксофонист Эрик Александер (США), который выступит вместе с квартетом Алексея Подымкина.
Не менее впечатляет список российских участников: квинтет талантливого вибрафониста Анатолия Текучева, обладательница гран-при международных джазовых конкурсов, вокалистка Юлиана Рогачева, вокалист с сочным баритоном Павел Иванов и его оркестр с программой So in Love, квартет одного из лучших саксофонистов России Сергея Головни, живая легенда – пианист Яков Окунь и его ансамбль "Российско-польский диалог" (Россия, Польша, США), известная московская вокалистка Марина Волкова и ее ансамбль, а также квинтет замечательного саксофониста и кларнетиста Валерия Киселева с программой "Посвящение Дюку Эллингтону".
Помимо концертной площадки, для гостей будут подготовлены и другие развлечения. Перед театром "Новая Опера" будет расположена танцевальная зона с бесплатными мастер-классами, а композиционным центром фестиваля станет уникальный арт-объект, созданный в традициях джазовой культуры.
Маленьким гостям тоже не придется скучать. В специальной фан-зоне для них будут организованы мастер-классы под руководством наставников. Веселые творческие занятия будут проходить в стилистике джаза и в игровой форме раскрывать его особые черты.
Вход свободный, все развлечения бесплатны.
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