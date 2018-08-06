Шахназаров встретился с муниципальными депутатами в избирательном штабе Собянина

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Кинорежиссер, председатель правления "Мосфильма" Карен Шахназаров встретился с муниципальными депутатами во время их обучения в избирательном штабе Сергея Собянина. Об этом сообщает Агентство "Москва".
Режиссер также призвал муниципальных депутатов разъяснять москвичам, почему нужно идти на выборы. "Нам всем одинаково важно, чтобы у нас были чистые улицы, чтобы у нас транспорт ездил, чтобы трубы работали, крыши не текли", – подчеркнул он.
Ранее волонтерами избирательного штаба Собянина стали больше тысячи муниципальных депутатов.
Выборы мэра столицы пройдут в Единый день голосования 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".
На выборах мэра избирателей ждут несколько нововведений. Время работы участков продлили с 20:00 до 22:00. Помимо этого, Общественная палата Москвы сможет назначать наблюдателей в избирательные комиссии на территории Москвы. Также избирательные участки будут организованы за пределами столицы.
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