Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Фото: стоп-кадр из фильма "Крик дельфина", 1986 г., реж. А. Салтыков

Актриса театра и кино Татьяна Паркина скончалась в возрасте 68 лет. Это произошло после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

Татьяна Паркина родилась и выросла в Риге. Окончила ВГИК, затем работала в Рижском эстрадно-концертном объединении и в Московском объединении музыкальных ансамблей.

Актриса сыграла в фильмах "Не могу сказать прощай", "Красное и черное", "Зависть богов", "Ты иногда вспоминай" и "Салон красоты".

Также она играла стюардессу в фильме "Мимино", подругу Ларисы.