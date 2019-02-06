Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

03:43

Конверт в честь 125-летия писателя Виталия Бианки выйдет в обращение 11 февраля

культура

03:43

Поделиться в социальных сетях:

Фото: rusmarka.ru

Конверт с оригинальной маркой в честь 125-летия писателя Виталия Бианки выйдет в почтовое обращение 11 февраля, передает Агентство "Москва".

В пресс-службе АО "Марка" уточнили, что дополнительно к выпуску конверта будут изготовлены штемпеля специального гашения для Бийска Алтайского края и Москвы.

Сообщается, что на марке изображен портрет писателя на фоне рабочего стола. На основной иллюстрации будет раскрытая книга с произведениями писателя и их героями.

Бианки написал более 300 рассказов, сказок, повестей. Самые известные из них: "Мышонок Пик", "Синичкин календарь", "Как муравьишка домой спешил", "Красная горка", "Лесные домишки" и другие. Многие произведения писателя экранизированы.

Ранее в обращение вышла марка, посвященная снятию блокады Ленинграда. В качестве главного изображения для нее выбран барельеф с изображением группы советских солдат в период завершения блокады Ленинграда.

культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика