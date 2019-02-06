Конверт в честь 125-летия писателя Виталия Бианки выйдет в обращение 11 февраля

Конверт с оригинальной маркой в честь 125-летия писателя Виталия Бианки выйдет в почтовое обращение 11 февраля, передает Агентство "Москва".
В пресс-службе АО "Марка" уточнили, что дополнительно к выпуску конверта будут изготовлены штемпеля специального гашения для Бийска Алтайского края и Москвы.
Сообщается, что на марке изображен портрет писателя на фоне рабочего стола. На основной иллюстрации будет раскрытая книга с произведениями писателя и их героями.
Бианки написал более 300 рассказов, сказок, повестей. Самые известные из них: "Мышонок Пик", "Синичкин календарь", "Как муравьишка домой спешил", "Красная горка", "Лесные домишки" и другие. Многие произведения писателя экранизированы.
Ранее в обращение вышла марка, посвященная снятию блокады Ленинграда. В качестве главного изображения для нее выбран барельеф с изображением группы советских солдат в период завершения блокады Ленинграда.
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