Последний сезон "Карточного домика" доснимут без Кевина Спейси‍

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Последний сезон сериала "Карточный домик" доснимут без актера Кевина Спейси‍, сообщает "Газета.ру".

По словам директора по контенту онлайн-сервиса Netflix Тедf Сарандоса, съемки начнут в начале 2018 года. В шестом сезоне будет восемь серий, а главную роль сыграет актер Робин Райт.

Исчезновение персонажа не будет проблемой, поскольку в книге Майкла Доббса, послужившей вдохновением для сериала, персонаж Спейси – президент США Фрэнк Андервуд – умирает.

Волна скандалов о сексуальных домогательствах в США началась с Харви Вайнштейна. После продюсера в центре внимания оказались Стивен Сигал, Чак Норрис, Кевин Спейси, Оливер Стоун, Мэрайа Кэри и другие звезды.

30 октября СМИ сообщили, что Кевин Спейси совершил каминг-аут, признавшись, что у него были отношения и с женщинами, и с мужчинами. Голливудский актер добавил, что в настоящий момент предпочитает "жить как гей". После этого он оказался в центре ряда скандалов. Первым в сексуальных домогательствах Кевина Спейси обвинил актер Энтони Рэпп, наиболее известный по роли в "Стартреке". Домогательства якобы имели место в 1986 году. Из-за скандала у актера отозвали премию "Эмми", а из американского сериала "Это мы" убрали упоминание о нем.

Вскоре стало известно, что со Спейси отказались работать его представитель Стейси Вулф и агентство.

Кто еще из звезд оказался замешан в подобных скандалах, читайте в материале портала Москва 24.