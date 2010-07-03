"Балет Москва" представит в "Гоголь-центре" спецпрограмму в честь 30-летия

Фото: Василий Ярошевич
6 ноября на сцене "Гоголь-центра" будет представлена специальная программа в честь 30-летия театра "Балет Москва". На праздничном вечере будут показаны фрагменты работ, вошедшие в золотой фонд театра – хитовые постановки российских и зарубежных хореографов.
Зрители увидят отрывки из спектаклей "Эквус" Анастасии Кадрулевой и Артема Игнатьева, "Танцпол" Йеруна Вербрюггена, "Транскрипция цвета" Хуанко Аркеса, "Кафе Идиот" Александра Пепеляева и "Все пути ведут на Север" Карин Понтьес. Две последние работы – лауреаты Национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль современного танца". Над концепцией праздничного вечера работают режиссер Евгений Кулагин и хореограф Иван Естегнеев.
Поздравить артистов с юбилеем придут видные театральные деятели, ведь "Балет Москва" – это один из самых сильных хореографических театров России. Его художественная политика основана на синтезе классики и новаторства, а в театре две труппы – классического и современного танца.
"Мы работаем с российскими и зарубежными хореографами нового поколения, чьи имена заметны на мировой сцене, – рассказывает директор театра "Балет Москва" Елена Тупысева, – все спектакли были созданы в сотрудничестве с нашими артистами и не имеют аналогов в других театрах".
Яркая иллюстрация подхода к репертуару – последняя смелая коллаборация театра с Йеруном Вербрюггеном. Молодой бельгийский хореограф, прозванный критиками "Тимом Бертоном в балете", специально к юбилейному сезону поставил спектакль "Танцпол", где на одной сцене объединил классическую и современную труппы театра, оставшись верным своему авангардному стилю танца. Музыку для спектакля специально написал шведский композитор Стефан Левин.
На этом творческие планы театра не останавливаются, и в январе 2020 года у современной труппы выйдет новая постановка "Смерть и Девушка" хореографа Исана Рустема, а в сентябре на российской сцене состоится дебют голландского хореографа Вубке Куйдерсма с участием артистов классической труппы.
Детали доступны по ссылке.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: