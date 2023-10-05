Москва онлайн покажет экскурсию по фестивалю современного искусства "Стритартерия Fest"



6 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по фестивалю современного искусства "Стритартерия Fest", который пройдет в "Новом Манеже". О концепции мероприятия и самых интересных экспонатах расскажет член Союза художников отделения искусствоведов и кураторов, куратор арт-проектов и арт-директор Московского продюсерского центра Юлия Юрченко.

У фестиваля две главные задачи: первая – познакомить горожан с современным искусством, а вторая – создать среду для диалога представителей разных сфер, влияющих на благоустройство и развитие города.

В экспозиции будут представлены работы известных и начинающих художников, выполненные в разных жанрах.

Пространство фестиваля будет поделено на тематические зоны, в одной из которых можно будет увидеть миниатюры участников проекта "Контуры культуры".

В рамках фестиваля пройдут лекции и дискуссии с участием деятелей культуры, кураторов арт-проектов и экспертов в области пиара, рекламы и дизайна.

Посетить фестиваль "Стритартерия Fest" вы сможете до 8 октября.

Смотрите прямую трансляцию 6 октября в 11:10 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.