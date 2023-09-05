В Госдуме подготовят законопроект об официальном статусе писателя

Фото: 123RF/supernam

Партия ЛДПР в Госдуме намерена представить и внести законопроект о статусе писателя для поддержки и государственной защиты авторов. Такую инициативу глава фракции Леонид Слуцкий предложил во время видеообращения к участникам Всероссийской писательской конференции "Профессиональный статус, социальные проблемы писателей, защита авторских прав".

"У нас как-то литераторы не очень пока статуированы, и в этом законопроекте можно будет сделать много для их поддержки, для их государственной защиты. Это давно назревшая тема", – цитирует Слуцкого Агентство "Москва".

По его словам, конференция была организована ЛДПР для обсуждения актуальных проблем писательской сферы, защиты их авторских прав, взаимодействия с издателями. Он заявил, что в скором времени при фракции в ГД будет создан общественный совет писателей, представителей творческой интеллигенции.

Ранее стало известно, что книжная отрасль и музыкальные сервисы присоединились к антипиратскому меморандуму. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что с помощью этого документа из поисковой выдачи было удалено свыше 100 миллионов пиратских ссылок.