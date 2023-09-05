"Пушкинскую карту" оформили порядка 9 млн молодых россиян

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

"Пушкинскую карту" оформили порядка 9 миллионов молодых россиян, пишет РИА Новости со ссылкой на вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Во время пленарного заседания форума Социальных инноваций регионов он напомнил, что такую льготу ранее поручил внедрить Владимир Путин.

"Ее оформили уже более девяти миллионов молодых людей, и они воспользовались огромным количеством возможностей посетить музеи, выставки, концерты, что они бы не сделали, если бы не было "Пушкинской карты", – поделился Чернышенко.

Ранее депутаты от партии "Новые люди" предложили создать "Чеховскую карту" для школьников и студентов. По задумке баллы с нее можно будет потратить на покупку онлайн-курсов на отечественных образовательных платформах.

До этого стало известно, что министерство культуры РФ изучает возможность добавить цирки в программу "Пушкинская карта". Такой запрос в ведомство было направлено из компании "Росгосцирк".

В Минкультуры объяснили, почему школьники и студенты могут лишиться "Пушкинской карты"