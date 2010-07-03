Прилепин планирует завершить книгу про Есенина летом

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Писатель Захар Прилепин заявил, что рассчитывает закончить свою книгу про Сергея Есенина уже летом. Об этом он заявил в интервью Metronews.ru.

Прилепин представляет работу про жизнь и творчество поэта на фестивале "Красная площадь". На фестивале он зачитал несколько фрагментов будущей книги. Писатель поставил их на сцене совместно с тремя молодыми актрисами МХАТа, каждая из которых играет ту или иную жену либо подругу Есенина.

"Это театральное действо, но не спектакль. Из этого эскиза, возможно, потом сможем сделать большую серьезную работу. Едва ли можем найти новую жену Есенина или ребенка, сокровища Есенина – этого ничего найти нельзя. Но можно совсем иначе трактовать, воспринимать какие-то его побуждения, поступки и делать из них точные выводы", – сказал он.

Писатель подчеркнул, что Есенина можно изучать долго, поскольку есть много тем для исследования его биографии: Есенин и патриотизм, Есенин и русский национализм, Есенин и семантизм, Есенин и его женщины, Есенин и советская власть, Есенин за границей. Прилепин отметил, что в биографии поэта обычно мало места отведено рассказу о его жизни за границей, хотя он пробыл там 1,5 года.

"Хождение за Есениным след в след и попытка наблюдать его жизнь изо дня в день – она дает совершенно другой эффект в восприятии его жизни", – подчеркнул Прилепин.



Чем книжный фестиваль "Красная площадь" удивляет посетителей

В Москве проходит книжный фестиваль "Красная площадь", который называют главной литературной ярмаркой страны. В программе – 700 мероприятий, 12 тематических площадок и сотни тысяч экземпляров книг. Фестиваль длится с 1 по 6 июня на Красной площади. В этом году он проходит под знаком Года театра и Международного года языков коренных народов.

