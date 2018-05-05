Михалков прокомментировал снятие его передачи с эфира "России 24"

Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий

Никита Михалков прокомментировал снятие своей передачи с эфира телеканала "России 24". Режиссер посоветовал зрителям самим сделать вывод о произошедшем после просмотра выпуска "Синдром Гарри Поттера" в интернете.

"Думаю, что у каждого может быть собственное мнение, но человек пытливый, еще раз обратив внимание на название передачи, возможно, сможет проследить причинно-следственные связи", – сказал он, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской передачи Никиты Михалкова "Бесогон". Показ был запланирован на 5 и 6 мая.

Выпуск под названием "Синдром Гарри Поттера" был посвящен трудностям коммуникации в современном мире. При этом показ программы 4 мая прошел в назначенное время.

В 2015 году один из эпизодов "Бесогона" уже снимали с эфира. Тогда телеканал объяснил это решение "этическими причинами".