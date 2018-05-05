05 мая 2018, 23:00Культура
Михалков прокомментировал снятие его передачи с эфира "России 24"
Фото: портал Москва 24/Владимир Яроцкий
Никита Михалков прокомментировал снятие своей передачи с эфира телеканала "России 24". Режиссер посоветовал зрителям самим сделать вывод о произошедшем после просмотра выпуска "Синдром Гарри Поттера" в интернете.
"Думаю, что у каждого может быть собственное мнение, но человек пытливый, еще раз обратив внимание на название передачи, возможно, сможет проследить причинно-следственные связи", – сказал он, передает ТАСС.
Ранее стало известно, что телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской передачи Никиты Михалкова "Бесогон". Показ был запланирован на 5 и 6 мая.
Выпуск под названием "Синдром Гарри Поттера" был посвящен трудностям коммуникации в современном мире. При этом показ программы 4 мая прошел в назначенное время.
В 2015 году один из эпизодов "Бесогона" уже снимали с эфира. Тогда телеканал объяснил это решение "этическими причинами".