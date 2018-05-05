"Россия 24" сняла с эфира выпуск авторской передачи Михалкова

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Телеканал "Россия 24" снял с эфира выпуск авторской передачи Никиты Михалкова "Бесогон". Показ был запланирован на 5 и 6 мая, сообщается на официальном сайте программы.

Причины такого решения не называются. Выпуск под названием "Синдром Гарри Поттера" был посвящен трудностям коммуникации в современном мире. При этом показ программы 4 мая прошел в назначенное время.

В предыдущем выпуске передачи обсуждался пожар в Кемеровском торговом центре, жертвами которого стали 60 человек. Михалков высказывал обвинения в адрес главы МЧС Владимира Пучкова, заявив, что МЧС намеренно искажает в сторону уменьшения статистику по пожарам.

В 2015 году один из эпизодов "Бесогона" уже снимали с эфира. Телеканал объяснил это "этическими причинами". Михалков тогда выразил недоумение в связи с этим решением.