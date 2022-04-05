Балет "Дон Кихот" пройдет в Кремле 13 апреля

Фото: пресс-служба Кремлевского дворца

Вихрь страстного танца, стук кастаньет, захватывающие дух прыжки и виртуозные фуэте возвращаются 13 апреля на сцену Государственного Кремлевского дворца: зрителей ждет спектакль "Дон Кихот".

Балет, впервые поставленный Мариусом Петипа в 1869 году, обрел новую жизнь благодаря постановке Александром Горским. Именно эта версия – драматургически выстроенная, танцевально-виртуозная и словно кипящая радостью бытия – стала основой бесчисленных редакций балета, украшающего афиши самых знаменитых трупп мира.

"Дон Кихот" в исполнении Кремлевского балета – один из популярнейших классических балетов: темпераментный, яркий, пламенный. Спектакль идет в сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей" (художественный руководитель и главный дирижер – Сергей Кондрашев).

