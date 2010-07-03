Названы сроки вручения Нобелевских премий по литературе

Шведская академия 10 декабря вручит премии в области литературы за 2018 и 2019 годы. Такое заявление сделал постоянный секретарь организации Андерс Ульссон после встречи с правлением Нобелевского фонда, пишет газета Dagens Nyheter.
При этом имена лауреатов объявят уже в октябре. Ульссон не стал раскрывать подробностей, заверив, что участники встречи пришли к соглашению.
Ранее в Нобелевском фонде пояснили, что премия будет присуждена, когда Шведская академия сможет вернуть доверие после скандала.
Весной 2018 года академия получила данные расследования, проведенного после обвинений от 18 женщин в домогательствах к ним известного деятеля культуры – Жан-Клода Арно. Он является мужем поэтессы Катарины Фростенсон, избранной в академию в 1992 году.
Выяснилось, что ряд академиков нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения, в чем обвиняли Арно. После обнародования данных расследования постоянный секретарь Сара Даниус и Катарина Фростенсон заявили об уходе. А присуждение премии перенесли на 2019-й.
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