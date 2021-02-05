Москва онлайн: Рената Литвинова расскажет о фильме "Северный ветер"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

6 февраля в рамках проекта "КАРО.Арт" в киноцентре "Октябрь" состоится обсуждение новой картины Ренаты Литвиновой "Северный ветер". О работе над фильмом расскажут режиссер Рената Литвинова и актеры Никита Кукушкин, Кирилл Трубецкой. В роли модератора встречи выступит кинокритик Антон Долин.

Согласно сюжету, на территории Северных полей живет могущественный северный клан. Все в их жизни хорошо и мирно, но вот при загадочных обстоятельствах умирает невеста одного из наследников. С этого момента между членами семьи начинается борьба за правду и власть.

С таким же названием Рената Литвинова поставила спектакль на сцене Московского художественного театра имени Чехова. Постановка сильно отличается от фильма. В спектакле рассказывается история большой советской семьи, бриллианты которой закопаны в саду.

Смотрите трансляцию 6 февраля в 21:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.