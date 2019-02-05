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14:17

Вячеслава Овчинникова похоронят на Троекуровском кладбище

культура

14:17

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Фото: ТАСС/Фотохроника/Владимир Савостьянов

Композитора Вячеслава Овчинникова похоронят на Троекуровском кладбище. Церемония прощания состоится 8 февраля, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на зампредседателя Союза кинематографистов РФ Клима Лаврентьева.

Отпевание пройдет в этот же день в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Гражданская панихида не планируется.

Музыкант умер 4 февраля в возрасте 82 лет. Вячеслав Овчинников – советский и российский композитор, дирижер, народный артист РСФСР. Известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского "Иваново детство" и "Андрей Рублев", "Война и мир" Сергея Бондарчука, "Первый учитель" и "Дворянское гнездо" Андрея Кончаловского.

культура

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