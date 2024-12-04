04 декабря, 11:25Культура
Новогодние елки для детей участников СВО пройдут в Третьяковской галерее
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Новогодняя программа пройдет в Третьяковской галерее для детей участников спецоперации на Украине, а также победителей и лауреатов художественных конкурсов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.
Вице-мэр отметила, что первый показ театрализованной программы состоится 9 декабря в новом Инженерном корпусе Третьяковки. Там дети смогут насладиться представлением, изучить мир изобразительного искусства, а также познакомиться с работами русских художников.
"Для нас важно, чтобы каждый ребенок смог в полной мере ощутить приближение самого волшебного праздника в году", – сказала заммэра.
Ранее в городе открылось около 30 пунктов сбора подарков проекта "Москва помогает". Все желающие могут принести посылки для бойцов спецоперации и детей из новых регионов РФ.
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