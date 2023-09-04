Постоянная экспозиция Пушкинского музея изменится в 2024 году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина в 2024 году вернет экспозицию в том виде, какой она была при экс-директоре Ирине Антоновой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на директора Пушкинского музея Елизавету Лихачеву.

"В следующем году мы возобновляем постоянную экспозицию музея, возвращаем ее в том виде, в котором мы ее все помним, – как было при Ирине Антоновой, и начинаем подготовку к переезду в новое здание музея", – поделилась она.

Лихачева добавила, что главное здание учреждения будет закрыто на реконструкцию.

Постоянную экспозицию музея обновила еще в 2021 году бывший директор Марина Лошак, которая заняла место Ирины Антоновой в 2013 году. Концепцию представил французский сценограф и куратор Патрик Уркад. Некоторые произведения старого искусства были переданы в фонды.



Антонова была главой Пушкинского музея с февраля 1961 года по июль 2013 года. Она возглавляла рабочую группу по подготовке концепции развития учреждения. Антонова планировала организовать Музейный городок, о котором мечтал его основатель Иван Цветаев. Бывший директор умерла в ноябре 2020 года.

Ранее стало известно, что Государственный исторический музей в Москве изменил режим работы с 1 сентября. По новому графику также будут работать Новый выставочный зал, Музей Отечественной войны 1812 года и Выставочный комплекс.