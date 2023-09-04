Умер российский и украинский актер Юрий Потапенко

кадр из фильма "Мажор"; режиссер – Константин Статский, Николай Булыгин, Максим Полинский, Игорь Твердохлебов, Нурбек Эген; производство – Продюсерская компания "Среда"

Советский и украинский актер кино, театра и телевидения Юрий Потапенко скончался в возрасте 58 лет. Об этом сообщила пресс-служба киевского "Молодого театра", где артист выступал с 1991 года.

В сообщении уточнили, что в последнее время Потапенко испытывал боли в сердце.

Юрий Потапенко родился 1 августа 1965 года. Он закончил актерский факультет Киевского государственного театрального института имени Карпенко-Карого в 1990-м году. Артист выступал не только в "Молодом театре", но и в "Браво", где играл несколько главных ролей.

На экранах телевизоров актер впервые появился в 1980-х годах. Зрителям он знаком по таким советским, украинским и российским фильмам и сериалам, как "Это мы, господи…", "Ха-би-ассы", "Русское лекарство", "Утесов. Песня длиною в жизнь", "Возвращение Мухтара", "Мажор", "Опер по вызову". Всего Потапенко снялся в около 60 картинах.