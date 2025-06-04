Редкое издание "Описания путешествия в Московию и Персию" XVII века выставят на торги

Фото: litfund.ru

В "Литфонде" на аукционе 5 июня представят четвертое издание труда Адама Олеария "Описание путешествия в Московию и Персию" (1696 год). Об этом сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Лидирующая ставка за лот на момент публикации составляет 650 тысяч рублей. Эта книга впервые была издана в Шлезвиге в 1647 году и считалась основным источником о России времен царя Михаила Федоровича Романова. Издание включает в себя изображения русских городов, этнографические зарисовки, а также карты. Книга активно переводилась на европейские языки.

На торгах также будет представлен многотомник "Москва в ее прошлом и настоящем" под редакцией Ивана Забелина (1909–1912). Он был создан историками, археологами и архитекторами начала XX века. Начальная ставка составляет 300 тысяч рублей.

Как рассказали в аукционном доме, на торги выставят и полный комплект четырехтомника археолога Василия Прохорова "Материалы по истории русских одежд и обстановки жизни народной" (1881–1885). Он оценивается в 250 тысяч рублей.

Вместе с тем 7 июня "Литфонд" проведет онлайн-аукцион. На нем будут выставлены произведения живописи, графики, скульптуры, а также работы классиков русского и эмигрантского искусства.

Холст одного из основателей Товарищества передвижников "Амуры. Вакхическая сцена" (1873 год) Михаила Клодта фон Юргенсбурга стал самым дорогим. Картина сопровождается экспертным заключением. Начальная ставка составляет 750 тысяч рублей.

Будут также выставлены:



картина Николая Крымова "Стог сена", подаренная Михаилу Пришвину (лид-ставка – 320 тысяч рублей);

коллаж "Композиция" ученика Малевича и Шагала Ефима Рояка (360 тысяч рублей);

фарфоровая "Жница" по модели Натальи Данько (400 тысяч рублей);

графика Бориса Свешникова и Павла Пепперштейна.

22 мая "Литфонд" выставлял на торги книжные и рукописные раритеты, а также редкие автографы культовых авторов. Самым дорогим лотом стал автограф поэта Александра Блока в виде надписи на сборнике стихов "Ночные часы" (1911 год). Его стоимость составляет 1,5 миллиона рублей.

Пресс-служба сообщала, что также можно приобрести прижизненное издание романа Федора Достоевского "Преступление и наказание" (1877 год) стоимостью 110 тысяч рублей.

