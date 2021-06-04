Звезду "Аритмии" срочно госпитализировали с тяжелыми травмами

Фото: кадр из фильма "Аритмия"; режиссер – Борис Хлебников; производство – "Марс Медиа Энтертейнмент", кинокомпания СТВ совместно с Do

Звезду фильма "Аритмия" 73-летнюю актрису театра и кино Альбину Тиханову срочно госпитализировали с переломами рук и ноги. Об этом ее друг Павел Алимов написал на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что несчастный случай произошел 30 мая, когда пожилая женщина вышла в ближайший магазин, но неудачно упала и сломала обе руки и правую ногу. 4 июня ее уже должны выписывать из больницы, однако в таком состоянии она не сможет себя обслуживать и нуждается в уходе сиделки.

"Но у нее есть близкий человек, ее подруга, которая готова взять на себя все заботы, включая подбор сиделки и контроль за ее услугами. Вопрос только в деньгах", – написал Алимов.

Друг Тихановой организовал финансовый сбор и призвал всех неравнодушных присоединиться.

Ранее стало известно о госпитализации музыканта группы "Машина времени" и участника коллектива "Квартал" Александра Дитковского. На него было совершено нападение в центре Москвы.