Фильмы "Аритмия" и "Большой" стали фаворитами премии "Золотой орел"

Фото: кадр из фильма "Аритмия", режиссер Борис Хлебников

Национальная академия кинематографических искусств и наук России огласила список номинантов премии "Золотой Орел" за 2017 год.

Фаворитами премии оказались фильмы "Аритмия" и "Большой", получившие по семь номинаций, передает ТАСС. На звание лучшего фильма претендуют картины "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Большой" Валерия Тодоровского, "Салют-7" Клима Шипенко и "Время первых" Дмитрия Киселева.

В числе номинантов на звание лучше телесериала оказались "Оптимисты" Алексея Попогребского, "Мурка" Антона Розенберга и Ярослава Мочалова, "Таинственная связь" Влада Фурмана.

Награды за лучшую женскую роль в кино могут получить Алисе Фрейндлих, Ирине Горбачевой и Марине Неелой, за лучшую мужскую – Владимир Вдовиченков, Александр Яценко и Евгений Миронов. Премию вручат в январе 2018 года.