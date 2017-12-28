Фильмы "Аритмия" и "Большой" стали фаворитами премии "Золотой орел"

Фото: кадр из фильма "Аритмия", режиссер Борис Хлебников
Национальная академия кинематографических искусств и наук России огласила список номинантов премии "Золотой Орел" за 2017 год.
Фаворитами премии оказались фильмы "Аритмия" и "Большой", получившие по семь номинаций, передает ТАСС. На звание лучшего фильма претендуют картины "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Большой" Валерия Тодоровского, "Салют-7" Клима Шипенко и "Время первых" Дмитрия Киселева.
В числе номинантов на звание лучше телесериала оказались "Оптимисты" Алексея Попогребского, "Мурка" Антона Розенберга и Ярослава Мочалова, "Таинственная связь" Влада Фурмана.
Награды за лучшую женскую роль в кино могут получить Алисе Фрейндлих, Ирине Горбачевой и Марине Неелой, за лучшую мужскую – Владимир Вдовиченков, Александр Яценко и Евгений Миронов. Премию вручат в январе 2018 года.
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