"Истории из истории": Александр Кибовский расскажет о ближайшем окружении Пушкина

Фото: Владимир Яроцкий/Москва 24

Новое выступление действительного члена Российской академии художеств, кандидата исторических наук Александра Кибовского приурочено к Пушкинскому дню, который отмечается 6 июня, и посвящено 220-летию со дня рождения поэта.

На этот раз речь пойдет об иконографии тех, кто окружал гения, – о его детях, о членах семьи Гончаровых, о друзьях и знакомых. Более полутора веков отечественная пушкинистика бережно собирала многочисленные реликвии. По мере того как отдалялся роковой 1837 год, начинали забываться милые образы, путались фамильные портреты и, наоборот, в их число вплетались изображения посторонних лиц. В результате возникли путаницы и недоразумения.

На встрече вы узнаете, как портрет брата Натальи Николая Гончарова превратился в массовом сознании в изображение Жоржа Дантеса. А портрет самого Николая стал считаться изображением его младшего брата Сергея. Как под именем сына поэта Александра Александровича Пушкина долгое время в музее висел портрет внука генералиссимуса Суворова. А за портрет младшего сына Григория выдавали изображение неизвестного пажа. Автор расскажет о том, как после 20-летних поисков выяснилось, что на портрете в Эрмитаже запечатлен майор Михаил Дубельт, который стал мужем младшей дочки поэта Наташи, согласившейся на этот брак назло влюбленному в нее графу Орлову и вопреки желанию своей семьи. И еще многое, многое другое, что удалось узнать Александру Кибовскому за 27 лет изучения русской иконографии.

Во встрече также примет участие заслуженный работник культуры Евгений Анатольевич Богатырев, который уже 30 лет возглавляет Государственный музей А. С. Пушкина.

Продолжительность: один час 50 минут, без антракта.