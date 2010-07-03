В Москве установят памятную доску Станиславу Говорухину

На здании Государственного института кинематографии имени Герасимова установят памятную доску Станиславу Говорухину. Народный артист РФ является выпускником этого вуза.
Кроме того, части проезда № 690, расположенного вдоль правого берега реки Яузы между улицей Вильгельма Пика и проспектом Мира, присвоят название "набережная Говорухина".
Решение об увековечении памяти актера принято на заседании президиума правительства столицы.
Станислав Говорухин – советский и российский киноактер, режиссер театра и кино, политический и общественный деятель. Умер 14 июня 2018 года на 83-м году жизни после продолжительной болезни.
В его фильмографии более 50 фильмов, в которых он участвовал как режиссер, актер, сценарист или продюсер. В числе его самых известных работ – "Место встречи изменить нельзя", "Пираты XX века", "Десять негритят", "Асса".
С 1993 года по 2018 год являлся депутатом Госдумы. Лауреат премии правительства РФ 2017 года в области культуры (за создание художественного фильма "Конец прекрасной эпохи"). Лауреат премии "Золотой орел" в номинации "Лучшая режиссерская работа" за фильм "Конец прекрасной эпохи" (2016), обладатель почетного "Золотого орла" "За вклад в отечественный кинематограф" (2015). В 2000 году выдвигался в президенты России, набрав 0,44%.
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